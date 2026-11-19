Ester Soto dio detalles de la salud del ex seleccionado nacional, quien se mantiene en observación en el Hospital Luis Tisné de Peñalolén.

El deporte chileno sigue con preocupación la salud de Mario Soto, ex futbolista nacional que sufrió un infarto el pasado domingo 15 de noviembre.

El mundialista en España 1982 se mantiene en observación en el Hospital Luis Tisné de Peñalolén, quedando en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A días de lo ocurrido, su hija, Ester Soto, entregó detalles de la leyenda de Cobreloa y contó que “tuvo tres paros cardíacos; en palabras de la doctora, estuvo muerto tres veces”.





Hija de Mario Soto detalló delicado estado de salud

En diálogo con Redgol, Ester sostuvo que “esto desarrolló un infarto en el que la parte posterior del corazón no está funcionando. Además tiene un sangrado en el cerebro, pero por encima, entre el casco y el cerebro”.

“La doctora dice que primero tenemos que sanar el cerebro, que se recupere, y ahí tratar realmente la trombosis que tiene en la arteria tapada hacia el corazón”, añadió.

La hija del otrora defensor recalcó que “tiene obstruida una arteria hacia el corazón, una trombosis, la cual no pueden destapar plenamente”.

Respecto a su recuperación, aseguró que “esto será un avance día a día de acuerdo a lo que él vaya soportando y vaya a la vez accediendo al tratamiento”.

“El haber sido deportista élite le está ayudando, lo está soportando. Su cuerpo es fuerte y esperamos que salga de esto”, sentenció.