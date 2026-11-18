El Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) confirmó a nuestro país como sede del gran evento deportivo, noticia que fue festejada por autoridades y deportistas.

Histórico. El Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) ratificó este miércoles a la Región del Biobío como sede de la edición 2030 de los Juegos Suramericanos.

Nuestro país recibirá la edición XIV del importante evento deportivo, tomando la posta de lo realizado por Santa Fe, Argentina, hace algunos meses.

El anuncio fue celebrado por diversas autoridades y deportistas, quienes valoraron que la cita vuelva a nuestro país tras 16 años.





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De acuerdo con Odesur, la designación “culminó un proceso de evaluación de las condiciones técnicas, deportivas e institucionales de la candidatura”.

“Durante su visita a la región, los integrantes de la Comisión de Evaluación mantuvieron reuniones con autoridades locales, recorrieron instalaciones deportivas y conocieron los proyectos de infraestructura previstos para la organización de los Juegos”, agregaron.

El proyecto contempla modernización de varias instalaciones, además de la construccción de nuevos escenarios.

Entre ellos está un Centro Acuático, un Velódromo, un Polideportivo de Gimnasia, infraestructura para BMX Race, Skate Park y Canotaje Slalom, a lo que se debe agregar una Villa Suramericana con las condiciones adecuadas para los atletas.

La última vez que nuestro país organizó los Juegos Suramericanos fue Santiago 2014, donde se realizaron deportes en el Estadio Nacional, Peñalolén, La Florida y otras comunas de la Región Metropolitana.