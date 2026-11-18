Dos dirigentes postulan para ser el sucesor de Pablo Milad, quien dejará de administrar el organismo que mantiene su sede en Quilín.

El fútbol chileno vivirá una jornada clave este jueves 19 de noviembre, día en que se llevarán a cabo las elecciones de la ANFP.

Los comicios se realizarán en un hotel de Santiago a partir de las 11:00 horas, donde se conocerá al sucesor de Pablo Milad en el organismo que mantiene su sede en Quilín.

¿Quiénes son los candidatos a presidente de la ANFP?

Los candidatos para el cargo de presidente son: Jorge Yunge, quien fue secretario general en la administración de Milad, y Jorge Uauy, presidente de Palestino.

Las listas de ambos postulantes presentan novedades, entre los que está la aparición de Juan Tagle, ex dirigente de Cruzados, apoyando a Uauy.

Por la otra vereda se destacan el ex presidente de Azul Azul José Luis Navarrete, quien pretende ser tesorero de la entidad.

Lista de Jorge Yunge:

Presidente: Jorge Yunge

Vicepresidenta: Sofía Galdames

Secretario general: Andrés Sánchez

Tesorero: José Luis Navarrete

Director: Iván Cisternas

Director: Andrés Alvarado

Director: Freddy Palma

Lista de Jorge Uauy:

Presidente: Jorge Uauy

Vicentepresidente: Juan Tagle

Secretario general: Jorge Contador

Tesorero: Diego Livingstone

Directora: Karina Mazú de Ponsón du Terrail

Director: Ignacio Melhech

Director: Eduardo Ramírez





¿Cómo se define al presidente de la ANFP?

El presidente de la ANFP se elige por la votación secreta de los clubes pertenecientes a la Liga de Primera y la Primera B, donde el único autorizado a participar es el presidente o representante facultado.

Los sufragios de los elencos de la máxima categoría valen doble, mientras que los del ascenso se toman como uno.

De acuerdo con los Estatutos de la ANFP, se dará por ganadora a la lista que obtenga la primera mayoría. Si no se obtiene en primera instancia, la elección se repetirá.

En este último caso, será electa la lista que obtenga la mayor cantidad de votos.