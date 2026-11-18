La Roja finalizó su año anotando 12 goles en 9 partidos, donde Maximiliano Gutiérrez se consagró como el máximo artillero de estos meses.

La Selección Chilena obtuvo un opaco empate 0-0 ante Colombia, partido que marcó el cierre de su temporada 2026.

La Roja no pudo darle una alegría a los hinchas en el Estadio Monumental, siendo superada en varios pasajes por Los Cafeteros que llegaron a contar con un penal que fue atajado por Lawrence Vigouroux.

El resultado nuevamente abrió el debate sobre el poco poder ofensivo del elenco nacional, que este año tuvo un sorpresivo goleador.





Maximiliano Gutiérrez, el inesperado goleador de La Roja

Con 3 goles anotados, Maximiliano Gutiérrez se convirtió en el máximo artillero de Chile en los amistosos jugados durante estos meses.

El ariete arrancó la campaña como figura en Huachipato, pasando posteriormente a Independiente de Avellaneda y luego al Dinamo Moscú.

En total, La Roja anotó 12 tantos en 9 encuentros, con Gonzalo Tapia quedando en el segundo lugar de la tabla con 2 dianas.

El 2027 comenzará un nuevo proceso para el conjunto nacional, donde se debería concretar la llegada del reemplazante de Nicolás Córdova que tendrá como primera gran misión afrontar el inicio de las Eliminatorias.

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Goleadores de Chile en el 2026

Maximiliano Gutiérrez: 3 goles

Gonzalo Tapia: 2 goles

Lucas Cepeda: 1 gol

Darío Osorio: 1 gol

Felipe Loyola: 1 gol

Ben Brereton: 1 gol

Diego Ulloa: 1 gol

Matías Sepúlveda: 1 gol

Vicente Pizarro: 1 gol

Balance de La Roja en partidos jugados este 2026