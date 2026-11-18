El entrenador no ocultó su deseo de que el Ingeniero sea el próximo entrenador de Chile. Además, afirmó que dejó un “recambio real” en el conjunto nacional.

Nicolás Córdova pudo haber tenido su último partido como entrenador de la Selección Chilena, escuadra que este martes igualó 0-0 ante Colombia en un amistoso en el Estadio Monumental.

A la espera de definir el DT definitivo para el nuevo proceso, el actual estratega de La Roja no ocultó su deseo de que el cargo sea tomado por Manuel Pellegrini.

Consultado sobre quién le gustaría que asuma, el adiestrador manifestó en conferencia de prensa: “Creo que estaríamos todos de acuerdo en decir Manuel Pellegrini, esperemos que eso suceda”.





“Sabemos que depende de un montón de cosas, pero me encantaría que pueda venir acá y coronar su tremenda carrera llevándonos al Mundial 2030″, agregó.

El Ingeniero sigue cumpliendo una gran campaña con el Betis, donde se especula que la dirigencia pretende renovar su contrato que vence en junio del 2027.

La reflexión de Nicolás Córdova sobre su paso por La Roja

Respecto a lo que deja en su paso por el elenco nacional, Córdova afirmó que “dejo un recambio real con no sé cuantos jugadores nuevos”.

“Creo que es irrelevante decir cuántos, pero sí han debutado en este proceso varios jugadores, otros que están empezando a consolidarse en sus posiciones, eso es importante”, expreso.

En ese punto, el entrenador recalcó que “dejamos es un abanico más grande de jugadores, eso es súper importante para el técnico que este presente el próximo año”.