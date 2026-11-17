Lawrence Vigouroux, quien se ganó el puesto a base de buenos rendimientos, se ganó los elogios de los aficionados tras atajar un penal a Luis Javier Suárez.

Nada de contentos quedaron los hinchas de la Selección Chilena tras el primer tiempo ante Colombia, amistoso que marca el cierre de año para La Roja.

Pese a mostrar algunas intenciones en el comienzo del encuentro, la escuadra nacional se fue diluyendo y terminó sufriendo con ataques de Los Cafeteros.

De hecho, el elenco visitante contó con una inmejorable chance por un penal cometido por Vicente Pizarro, pero Lawrence Vigouroux estuvo impecable para atajar el remate de Luis Javier Suárez.





Lawrence Vigouroux, el único jugador rescatado por hinchas

El guardameta del Swansea City fue prácticamente el único futbolista que los fanáticos rescataron de la primera parte.

“El único que juega” o “tapadón” fueron algunos de los comentarios de los aficionados en una publicación de la cuenta oficial de La Roja.

Con este compromiso, el arquero de 33 años alcanzó los 14 duelos defendiendo el arco nacional, transformándose en pieza fija para el entrenador Nicolás Córdova.

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