Delincuentes forzaron la entrada para robar zapatillas de la tienda Cac1ke ubicada en Santiago, delito que fue frustrado por Carabineros.

Dos personas fueron detenidas este lunes por un millonario robo a la tienda Cac1ke, la cual pertenece al ex futbolista Jaime Valdés.

Efectivos de la Tercera Comisaría de Santiago Central de Carabineros realizaron un procedimiento en la calle Matucana, donde se percataron que los delincuentes forzaron la entrada.

Los antisociales intentaron huir por los techos al notar la presencia policial, aunque no lograron su cometido y fueron arrestados.





Avalúo de robo de Cac1ke alcanza $17 millones

El operativo permitió detener el robo de varias cajas de zapatillas, elementos que estaban siendo cargadas en un furgón.

De acuerdo con lo expuesto por Valdés en sus redes sociales, el avalúo de los productos sustraídos alcanzaba los 17 millones de pesos.

Los detenidos son dos hombres de 22 y 27 años, ambos de nacionalidad chilena que ahora deberán enfrentar a la justicia.

El mayor de estos individuos cuenta con antecedentes penales por delitos similares, donde se le vínculo con robos hacia diferentes propiedades.

El ex jugador de Colo Colo y Palestino, quién dejó la actividad en 2022, se dedica a este rubro desde hace varios años.