El King aprovechó sus días libres para asistir al festival Creamfields junto a Sonia Isaza, protagonizando un divertido momento cuando los asistentes le pidieron que bebiera “al seco”.

Arturo Vidal disfrutó de sus días libres y aprovechó de asistir a Creamfields, festival de música electrónica realizado el último fin de semana en Santiago.

Junto a su pareja, Sonia Isaza, y algunos cercanos, el King gozó con el show del reconocido DJ británico Calvin Harris.

El volante de Colo Colo no pasó inadvertido y reaccionó al cariño del público, quienes le gritaron en reiteradas ocasiones que bebiera “al seco”.





Arturo Vidal cumplió al público

Uno de los videos difundidos en redes sociales mostró al Rey disfrutando del espectáculo, con fanáticos insistiéndole en que se tomara el líquido.

“Dale, si jugamos la otra semana”, le comentó una persona, ante lo que el futbolista que decidió cumplir con el deseo de los asistentes.

Lejos de intimidarse, Vidal alzó su copa y en menos de cinco segundos la dejó vacía, generando la ovación de la multitud que acudió al Club Hípico.

El jugador de 39 años aprovechó el descanso tras ganar el título de la Liga de Primera junto al Cacique, apostando ahora a coronar el 2026 con la Copa Chile.

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