Benjamín Vicuña felicitó a Arturo Vidal por título de Colo Colo: Le mencionó especial detalle

El actor se encontró con el King y su pareja, Sonia Isaza, revelando que festejó la obtención de la estrella 35 junto a sus hijos.

Arturo Vidal tuvo un distendido encuentro con Benjamín Vicuña, quien aprovechó de felicitarlo por el título de la Liga de Primera obtenido con Colo Colo.

El rconocido actor chileno, hincha acérrimo del Cacique, saludó al King que aprovechó de presentarle a su pareja, Sonia Isaza.

Tras abrazarlo, el artista no ocultó su felicidad por la obtención de la estrella 35 y le mencionó al volante: “Me puse contento. Lo celebré con mis hijos”.





El detalle que mencionó Benjamín Vicuña a Arturo Vidal

Un detalle que llamó la atención fue la pregunta de Vicuña a Vidal por el golpe sufrido en la victoria ante Ñublense, donde recibió una fuerte infracción justo de marcar el primer gol.

“Se vio fea la patada. Se vio que la pata de hizo (gesto), pensé que era la rodilla”, comentó el intérprete de Pacto de Fuga o Prófugos, entre otras piezas audiovisuales.

Ante esto, el bicampeón de América respondió: “No, primero fue el tobillo y después la rodilla. Quedé medio ahí… Porque no me da tanto la rodilla, entonces se me dobló fuerte”.

El momento generó una ola de reacciones de los usuarios, quienes lanzaron varias bromas sobre el encuentro de ambas figuras.

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