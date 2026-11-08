“Una más para tu historia”: Sonia Isaza celebra la 35 de Colo Colo con romántico mensaje a Vidal

“Si hay algo que admiro de ti, es esa pasión con la que entras a la cancha, cómo te entregas, cómo te mojas la camiseta”, comentó la colombia en su cuenta de Instagram junto a un video con la copa y El King.

Este domingo bajó la estrella 35 de Colo Colo y tras coronarse campeón de la Liga de Primera 2026, Sonia Isaza, la pareja de Arturo Vidal, le dedicó un romántico mensaje de felicitaciones.

Con un video posando junto a la copa es que la colombiana volvió a demostrar el apoyo incondicional que le entrega al futbolista y su carrera.

Por su parte, el Rey Arturo también celebró con un posteo en Instagram, en donde publicó una foto con Isaza desde la cancha en la que se firmó el nuevo título de los Albos.





El romántico mensaje de Sonia al Rey Arturo

“Y llegó la copa 35, mi amor. Una más para tu historia, una más que demuestra lo guerrero y luchador que eres“, escribió Sonia en su Instagram tras conocerse que el cuadro blanco y negro se convertía en el campeón de la temporada.

Enumerando las cualidades de Vidal, agregó: “Si hay algo que admiro de ti, es esa pasión con la que entras a la cancha, cómo te entregas, cómo te mojas la camiseta y cómo luchas por lo que tanto amas. Te mereces esto y muchas cosas más, mi King”.

“Te amo y estoy demasiado orgullosa de ti. ¡Vamos por muchas más!“, cerró Isaza, emocionando a muchos de sus seguidores que le dejaron comentarios felicitándola por apoyar al futbolista.