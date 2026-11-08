Ñublense vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

En un duelo clave por la fecha 27 del campeonato nacional, Colo Colo se enfrentará a Ñublense en Chillán y buscará asegurar el título con una victoria.

Ñublense recibirá a Colo Colo este domingo en un duelo válido por la fecha 27° de la Liga de Primera, en una jornada decisiva para el campeonato nacional.

El Cacique llegará al campo de juego en busca de asegurar el título. Al ser líder del torneo con 58 puntos y una ventaja de diez sobre Universidad de Chile, tras este encuentro podría coronarse como campeón.

Independientemente de los resultados de los otros equipos, si los Albos le ganan a Ñublense levantarán la copa sin importar lo que pase con el resto. En cambio, si igualan deberán esperar un empate o derrota de la U. de Chile ante Cobresal.

En el caso de que Colo Colo pierda ante los chillanejos, los Azules también tendrían que caer y Universidad Católica tendría que empatar o perder contra Limache.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Ñublense vs Colo Colo?

El partido de Ñublense vs Colo Colo, válido por la fecha 27 del campeonato nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este duelo por la Liga de Primera será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO Max.

¿A qué hora juegan Ñublense y Colo Colo por la Liga de Primera?

El choque del elenco chillanejo contra el Cacique inicia a las 15:00 horas este domingo 8 de noviembre.

El recinto en el que se disputará el encuentro será el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzun, en Chillán.

El árbitro encargado de impartir justicia en el terreno de juego será Juan Lara y en el VAR estará Cristián Garay.