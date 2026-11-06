Incluso con una derrota: Los resultados que le permitirían a Colo Colo ser campeón ante Ñublense

La amplia ventaja hace que Colo Colo pueda ser campeón de la Liga de Primera hasta perdiendo con Ñublense, aunque para eso necesitaría un tropiezo de Universidad de Chile.

A un paso de la gloria. Colo Colo se mide a Ñublense con la oportunidad dorada de ser campeón de la Liga de Primera a falta de varias jornadas para el final.

Por la fecha 27°, Los Albos visitarán al elenco chillanejo el próximo domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, mismo horario en el que Universidad de Chile enfrentará a Cobresal.

Los 10 puntos de ventaja permiten que el Cacique pueda ser campeón hasta perdiendo, aunque para eso necesitaría un tropiezo de Los Azules.

En caso de tener un revés, el festejo podría darse la próxima semana nada menos que contra Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Tras el compromiso con Los Cruzados, el Popular cerrará el campeonato nacional chocando ante La Serena como local y Cobresal en condición de forastero.





¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón ante Ñublense?

Si Colo Colo gana a Ñublense: Será campeón de la Liga de Primera sin importar lo que pase con el resto

Si Colo Colo empata vs Ñublense: Debe esperar un empate o una derrota de la U ante Cobresal

Si Colo Colo pierde vs Ñublense: Debe espera una derrota de la U ante Cobresal y un empate o una caída de la UC contra Limache (juegan más temprano)

Tabla de posiciones de la Liga de Primera