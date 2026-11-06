Claudio Aquino vive un calvario: Sus pobres números en Colo Colo en la temporada 2026

Tras llegar como gran figura el 2025, su reciente operación por apendicitis podría poner punto final a su etapa en el Cacique.

Claudio Aquino sumó un nuevo capítulo en su teleserie del terror. En medio del sueño de Colo Colo de conquistar la Liga de Primera, el argentino fue operado de urgencia de apendicitis.

La noticia llegó tras superar una lesión que lo mantuvo alejado varias semanas de las canchas, generando un nuevo golpe para el volante.

Producto de esta situación de salud, hay chances de que el trasandino no vuelva a jugar por lo que resta del año y que su ciclo en el Cacique finalice al terminar su contrato en diciembre.





Los magros números de Claudio Aquino en 2026

La cirugía terminó coronando una campaña para el olvido del mediocampista de 35 años, quien llegó en 2025 con cartel de figura al ser elegido el mejor jugador de su país.

Sus números esta temporada son bastante magros, disputando solamente 19 partidos entre todas las competencias en los que marcó 2 goles y entregó 4 asistencias.

Su última titularidad fue el 5 de abril, día en que Los Albos derrotaron 1-0 ante Deportes Concepción como visitante por el torneo local.

A esto se agrega el alto salario que cobra, lo que lo posiciona como uno de los jugadores mejor pagados del plantel y que abre otra interrogante sobre su continuidad.

Pese a esto, Aquino se ilusiona con mejorar su situación y ser un aporte en el cierre de la Liga de Primera y la búsqueda de la Copa Chile.