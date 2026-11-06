La revelación de Jorge Jesús tras retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal: “Es decisión suya”

El entrenador de la selección lusa confesó que intentó convencer a CR7 de continuar en el proceso, apuntando que “lo necesitaba a mi lado”.

Jorge Jesús, entrenador de la Selección de Portugal, rompió el silencio tras el retiro de Cristiano Ronaldo de la escuadra lusa.

CR7 comunicó este jueves que no continuará vistiendo su amada camiseta, situación que se dio semanas después del fuerte cruce con el estratega en plena disputa de la Nations League.

Si bien lo catalogó como un ejemplo para los jóvenes, el adiestrador confesó que le pidió al delantero de 41 años continuar en este proceso.





Jorge Jesús intentó convencer a Cristiano Ronaldo

En entrevista con Canal 11 de su país, el DT destacó los logros del Bicho y afirmó que “es un referente mundial, un referente para Portugal, un referente para la selección”.

“Es un jugador que, a lo largo de estos años, ha dado mucho a la selección, un símbolo para la juventud portuguesa. La mayor parte de sus seguidores son jóvenes”, agregó.

El entrenador remarcó que “tuve la oportunidad de compartir la experiencia de trabajar con él durante un año en el Al Nassr. Por lo tanto, será siempre un referente para nuestra Selección, para nuestra gente, para nuestra historia”

En ese punto, Jorge Jesús apuntó: “Todo esto es decisión suya. Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria”.

“Le pedí que se quedara, que se quedara conmigo porque lo necesitaba a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión”, sentenció.