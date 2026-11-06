JJOO de la Juventud: Bruna de Rossetti finalizó entre las 10 mejores del salto ecuestre de Dakar 2026

Junto a su binomio Haribo Moussardiere, la representante nacional terminó décima en la lucha por las medallas.

Una destacada participación tuvo Bruna de Rossetti en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, finalizando entre las 10 mejores del salto ecuestre.

Junto a su binomio Haribo Moussardiere, la chilena accedió al desempate por medallas tras superar la primera fase de la final sin penalidades.

En el jump-off, donde compitió con otras 10 atletas, la representante nacional culminó décima al completar los seis obstáculos en 40,41 de segundos (8 penalidades).

Anteriormente, de Rossetti integró el equipo de Interamérica que obtuvo una medalla de plata otorgada por la Federación Internacional Ecuestre.

Esta presea, que no se contabiliza en el medallero de la cita olímpica juvenil, se logró con integrantes de Estados Unidos, Honduras y Guatemala.