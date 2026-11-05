Adiós a una leyenda: Los impresionantes números que dejó Cristiano Ronaldo en Portugal

Desde su debut en 2003, reemplazando a Luis Figo, hasta su doblete en el último Mundial, CR7 marcó huella en la selección lusa con goles, títulos y récords.

Adiós a una leyenda. Cristiano Ronaldo puso fin a su era con Portugal anunciado este jueves su retiro de la selección con un emotivo video.

A sus 41 años, el delantero del Al Nassr confirmó que no continuará vistiendo su amada camiseta, valorando la etapa en la que consiguió tres títulos.

Si bien su última participación fue cuestionado por diferencias con el entrenador Jorge Jesús, lo que incluyó una polémica salida, su legado con los lusos es imposible de borrar.





Cristiano Ronaldo, el hombre récord de la Selección de Portugal

CR7 debutó con su selección en agosto del 2003, reemplazando nada menos que a Luis Figo en una victoria 1-0 contra Kazajistán en un amistoso.

El nacido en Madeira tocó el cielo con las manos en 2016, conquistando la Eurocopa tras vencer en una tremenda final a Francia en el Stade de France de París.

Además de liderar las consagraciones de las Nations League de 2019 y 2025, Ronaldo dejó una huella que incluyó récord de partidos y goles.

Su última gran alegría se dio en el Mundial 2026, anotando un doblete contra Uzbekistán en fase de grupos que lo convirtió en único futbolista en marcador en seis citas planetarias.

Las impresionantes cifras de Cristiano Ronaldo con Portugal