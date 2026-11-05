U. de Chile vs Antofagasta: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Chile

Universidad de Chile busca revertir la serie de cuartos de final ante Deportes Antofagasta, disputando este jueves la esperada revancha en el Estadio Santa Laura.

Universidad de Chile juega un partido clave este miércoles, recibiendo a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de vuelta de la Copa Chile.

Los Azules llegan en desventaja producto de la victoria 2-0 de Los Pumas en la ida, lo que podría generar un nuevo remezón en Los Azules que viene de caer en el clásico contra Universidad Católica.

Pese a esto, el Romántico Viajero confía hacerse fuertes en condición de local y revertir la serie para instalarse en las semifinales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Antofagasta?

El partido de Universidad de Chile ante Antofagasta será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el cotejo lo puedes ver por la plataforma de streaming HBO Max. Para eso, tienes que entrar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido U. de Chile y Antofagasta por Copa Chile

El compromiso de los pupilos de Fernando Gago contra el conjunto del norte inicia a las 19:00 horas de Chile de este jueves 5 de noviembre.

El escenario para el encuentro es el Estadio Santa Laura, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia es Mathias Riquelme.