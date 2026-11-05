Adulta mayor sorprendió al jugar qualy de torneo profesional de tenis: Su rival era 60 años menor

Gail Falkenberg jugó la fase de clasificación del ITF W35 de Orlando, cayendo por un contundente 6-0 y 6-0 ante una joven de 19 años.

La edad es solamente un número. Así lo demostró Gail Falkenberg, tenista estadounidense que sorprendió al disputar la qualy de un torneo profesional.

A sus 79 años, la norteamericano jugó la fase de clasificación del ITF W35 de Orlando, instancia en la que se enfrentó a Aspen Schuman de solamente 19 primaveras.

Pese a sus deseos de competir, la victoria fue para la actual 854° de la WTA que se impuso por un contundente 6-0 y 6-0.





Gail Falkenberg, la tenista que sigue compitiendo a sus 79 años

Nacido en enero de 1947, Falkenberg incursionó en el tenis profesional en 1985 con 38 años, apostando por un nuevo desafío tras dedicarse a la producción de documentales.

Dos años más tarde alcanzó su mejor ranking, llegando al puesto 360° en singles y 430° en dobles, lo que le permitió ir a la qualy del Australian Open 1988.

Su registro personal marca un récord 15 triunfos y 122 derrotas, obteniendo su último triunfo en 2016 al vencer 6-0 y 6-1 a Rosalyn Small, de 22 años en ese entonces, en el ITF de Pelham.

La estadounidense abordó en 2021 con L’Équipe su decisión de mantenerse en actividad a su avanzada edad, afirmando que “seguiré jugando hasta que mi cuerpo me diga basta. Todavía puedo ganar un partido profesional”.

Respecto a su condición física, apuntó en ese entonces que “estoy en muy buena forma. Salvo mis rodillas, que están un poco cansadas, todo está bien”.