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Adulta mayor sorprendió al jugar qualy de torneo profesional de tenis: Su rival era 60 años menor

Gail Falkenberg jugó la fase de clasificación del ITF W35 de Orlando, cayendo por un contundente 6-0 y 6-0 ante una joven de 19 años.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La edad es solamente un número. Así lo demostró Gail Falkenberg, tenista estadounidense que sorprendió al disputar la qualy de un torneo profesional.

A sus 79 años, la norteamericano jugó la fase de clasificación del ITF W35 de Orlando, instancia en la que se enfrentó a Aspen Schuman de solamente 19 primaveras.

Pese a sus deseos de competir, la victoria fue para la actual 854° de la WTA que se impuso por un contundente 6-0 y 6-0.

Gail Falkenberg, la tenista que sigue compitiendo a sus 79 años

Nacido en enero de 1947, Falkenberg incursionó en el tenis profesional en 1985 con 38 años, apostando por un nuevo desafío tras dedicarse a la producción de documentales.

Dos años más tarde alcanzó su mejor ranking, llegando al puesto 360° en singles y 430° en dobles, lo que le permitió ir a la qualy del Australian Open 1988.

Su registro personal marca un récord 15 triunfos y 122 derrotas, obteniendo su último triunfo en 2016 al vencer 6-0 y 6-1 a Rosalyn Small, de 22 años en ese entonces, en el ITF de Pelham.

La estadounidense abordó en 2021 con L’Équipe su decisión de mantenerse en actividad a su avanzada edad, afirmando que “seguiré jugando hasta que mi cuerpo me diga basta. Todavía puedo ganar un partido profesional”.

Respecto a su condición física, apuntó en ese entonces que “estoy en muy buena forma. Salvo mis rodillas, que están un poco cansadas, todo está bien”.

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