Apoyado por Colo Colo: Los grandes rivales que tendrá Vozinha por ser el Mejor Arquero de África

El guardameta del Cacique competirá con grandes referentes de su continente, entre los que está el ganador de la edición 2025.

Vozinha sumó un nuevo hito en un 2026 inolvidable. Ahora, el jugador de Colo Colo apareció entre los candidatos para ser el Mejor Arquero de África.

El caboverdiano es uno de los nominados tras su gran Mundial, donde fue figura en la histórica participación de Los Tiburones Azules que alcanzaron los dieciseisavos de final.

Esto se suma a su postulación en el Balón de Oro, instancia en la que estuvo a fines de octubre en Londres, Inglaterra.





Vozinha tendrá dura lucha por ganar premio en África

El jugador de 40 años competirá con reconocidos nombres por el galardón, entre los que están el senegalés Édouard Mendy y el marroquí Yassine Bounou.

Este último fue el ganador en la edición 2025, siendo uno de los guardametas más importantes del continente desde hace varios años.

La ceremonia se realizará el próximo 7 de diciembre en Lagos, Nigeria, y es organizada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Un punto importante es que la Liga de Primera finaliza el fin de semana de 6 de diciembre, aunque es probable que se siga disputando la Copa Chile.

Los candidatos a mejor arquero de África

Vozinha – Cabo Verde (Colo Colo)

Oussama Benbot – Argelia (USM Alger de Argelia)

Yahia Fofana – Costa de Margil (Rizespor de Turquía)

Lionel Mpasi – República Democrática del Congo (Le Havre de Francia)

El Mahdy Soliman – Egipto (Zamalek de Egipto)

Mostafa Shobeir – Egipto (Al Ahly de Egipto)

Ahmed Reda Tagnaouti – Marruecos (FAR Rabat de Marruecos)

Yassine Bounou – Marruecos (Al Hilal de Arabia Saudita)

Édouard Mendy – Senegal (Al Ahli de Arabia Saudita)

Ronwen Williams – Sudáfrica (Mamelodi Sundowns de Sudáfrica)