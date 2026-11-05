Agarró hasta la camiseta: El insólito cruce de Hernán Caputto con jugador de Coquimbo en Copa Chile

El entrenador recriminó de forma vehemente la actitud de Elvis Hernández. Pese al tenso momento, el propio estratega le bajó el perfil a la situación.

Un llamativo momento ocurrió este miércoles en el partido entre Unión La Calera y Coquimbo Unido, partido que terminó 2-0 a favor de Los Piratas por la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

Pese a imponerse en condición de visitante, El Barbón dio que hablar por el cruce entre su entrenador, Hernán Caputto, y el defensor Elvis Hernández.

Al cierre del primer tiempo, el DT pareció molestarse porque el argentino, autor del primer gol, no respondió al llamado a agruparse en la mitad de la cancha.

Ante esto, el estratega lo tomó con fuerza y le recriminó su actitud, generando tensión con un cara a cara entre ambos.





Hernán Caputto le baja el perfil a cruce con Elvis Hernández

Consultado por esta situación, Caputto optó por bajarle el perfil al hecho y afirmó que el inconveniente quedó en la cancha.

“Son cosas que pasan dentro del campo. Después se conversan y pasan. Solo es parte del fútbol”, manifestó una vez finalizado el compromiso.

La victoria le permitió a Coquimbo dar un gran paso buscando las semifinales del torneo, apostando a mantener la ventaja en la revancha fijada para el 24 de noviembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.