Luchando hasta el final: Raimundo San Martín tuvo destacada participación en triatlón de Dakar 2026

El chileno llegó a liderar la prueba de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el tramo de ciclismo, finalizando en el puesto 16° con un tiempo de 55:26.

Sigue la acción para los chilenos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Ahora, fue Raimundo San Martín en el que dio que hablar en el triatlón.

El chileno finalizó 16° con un tiempo de 55:26 en la competencia realizada en Saly, localidad ubicada en la costa de Senegal en la que aguantó el calor y la humedad.

El formado en Universidad Católica llegó a liderar la prueba en el tramo del ciclismo, siendo el segundo mejor sudamericano tras ser superado solamente por el venezolano Aaron Hernández (15°).





El oro fue para el portugués Artur Gaspar, con el luxemburgués Emile Lux (plata) y el japonés Daiki Nishizaki con el kazajo Ramazan Ainegov (bronce para ambos) completando el podio.

San Martín ya se había colgado el oro en los relevos mixtos de los Suramericanos de la juventud en abril pasado, donde fue acompañado por Enrique Pau, Pascalle Ahumada y Julieta Waltemath.

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