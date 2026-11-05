Podadora en La Roja: Los cambios que hizo Nicolás Córdova en la última nómina del 2026

Cinco futbolistas que aparecieron en la anterior fecha FIFA no fueron considerados para los amistosos ante Colombia, entre los que está Marcelino Núñez.

26 futbolistas fueron convocados por Nicolás Córdova para sus últimos desafíos del 2026, donde la Selección Chilena enfrentará a Colombia.

La Roja tendrá desafíos de marca mayor, chocando contra una escuadra que dio que hablar en el último Mundial al alcanzar los octavos de final.

Pensando en estos choques, que serán ida y vuelta, el estratega nacional hizo varios cambios en relación a la anterior nómina, partiendo por la salida de Marcelino Núñez.





Nicolás Córdova mete mano en la Selección Chilena

En concreto, cinco futbolistas que aparecieron en la anterior fecha FIFA no fueron considerados en esta oportunidad, entre los que está el volante del Ipswich Town que tuvo una controvertida salida.

Uno de los que no pudo aparecer en la lista es Leandro Hernández, titular en Colo Colo que sufrió una lesión en plena recta final de la Liga de Primera.

En cuanto a las novedades, los que más llamaron la atención fueron Williams Alarcón, que intenta recuperar espacio en Boca Juniors, y Emiliano Ramos de Everton de Viña del Mar.

Las modificaciones en la nómina de La Roja

Entran en la nómina:

Guillermo Maripán – Inter de Porto Alegre

Williams Alarcón – Boca Juniors

Clemente Montes – Universidad Católica

Emiliano Ramos – Everton de Viña del Mar

Salen de la nómina:

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Marcelo Morales – Universidad de Chile

Matías Sepúlveda – Lanús

Marcelino Núñez – Ipswich Town

Leandro Hernández – Colo Colo

¿Cuándo juega Chile sus últimos amistosos del 2026?

Chile enfrentará a Colombia el próximo viernes 13 de noviembre, partido que se jugará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali

Posteriormente, La Roja se medirá al mismo rival el martes 17 en el Estadio Nacional.