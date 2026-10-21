Momento complejo: El duro golpe que recibió Marcelino Núñez de parte del Ipswich Town

El volante chileno fue bajado a la Sub 21 del club, sumando minutos en un partido ante el Anderlecht de Bélgica por un torneo juvenil.

Marcelino Núñez sufrió un nuevo revés en Europa. El chileno volvió a ser marginado de las citaciones del Ipswich Town y esta vez apareció en el equipo Sub 21.

Pese a que había arrancado la temporada como titular, el volante fue perdiendo terreno y ahora fue bajado a la reserva de The Tractor Boys.

El formado en Universidad Católica sumó 62 minutos en el duelo contra el Anderlecht de Bélgica por la Premier League International Cup, torneo que junta a 32 equipos de Inglaterra y algunos invitados que juegan con planteles Sub 23.





Marcelino Núñez sufre otro mazazo en Inglaterra

Para peor, el equipo del nacional perdió 1-0 en condición de local con el gol del joven senegalés Pape Aliya.

Núñez ha vivido complejas semanas que incluyeron una polémica salida de la Selección Chilena en la última fecha FIFA, donde se molestó con el entrenador Nicolás Córdova.

Pese a que se argumentó que hubo “motivos personales”, el mediocampista de 26 años se ofuscó por no jugar en la derrota contra Estados Unidos el pasado 29 de septiembre.

Pese a regresar antes a Inglaterra para ganarse un lugar en el Ipswich Town, el entrenador Gary O’Neil no lo ha considerado ni siquiera para estar citado.

Su último encuentro con The Tractor Boys fue el 15 de septiembre pasado, día en que su escuadra cayó 4-2 ante el Arsenal por le EFL Cup.