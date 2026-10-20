Reinaldo Navia, ex delantero que tuvo una destacada carrera, habló de su amistad con el líder de PSG y reveló la invitación que le hizo para asumir un cargo.

El ex futbolista de Santiago Wanderers y la Selección Chilena, Reinaldo Navia, reconoció que ha tenido ofrecimientos para entrar en la política de nuestro país.

El Choro reveló que tiene cercanía con Franco Parisi, líder de Partido de la Gente y ex candidato a presidente de la República.

Radicado actualmente en México, el otrora delantero contó en diálogo con TV Sanhueza que es “muy amigo” del economista y que lo invitó a asumir un importante cargo.





La cercanía de Reinaldo Navia con Franco Parisi

Al recordar que el 2025 estuvo en suelo nacional, Navia aseguró que “amo Chile. Me han invitado hasta para la política en Chile. Conocí un gran amigo en Estados Unidos, en una de esas giras de (futbolistas) leyendas”.

“No le dije que no. Sigue en pie. Hasta el día de hoy me sigue motivando para que me una con él en algún momento. Es Franco Parisi”, afirmó.

El otrora seleccionado manifestó que el ex candidato “es muy amigo mío. Lo conocí en un partido, me fue a visitar y siempre me dijo: ‘Me gustas para ser director del Deporte. Te quiero ahí'”.

De hecho, el ex futbolista señaló que Parisi “hasta hoy me dice: ‘Mi futuro director del Deporte’. Llevamos muy buena relación”.

A principios del 2025 se especuló con que el ex goleador era una de las cartas del PDG para ser diputado por el Distrito 7 en la Región de Valparaíso, aunque finalmente no se concretó.