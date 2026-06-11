La propuesta de Franco Parisi para cobrar deudas del CAE: Planteó “congelar la plata” y no embargar a morosos

El representante del Partido de la Gente abordó los embargos producto de las deudas del CAE y compartió una alternativa para el sistema de regularización.

Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente, planteó una propuesta alternativa en CHV Noticias a los embargos ejecutados por la Tesorería General de la República a los deudores del Crédito Aval del Estado (CAE).

El ingeniero fue tajante y condenó duramente la decisión del gobierno de José Antonio Kast, apuntando a que la medida golpea duramente la economía familiar.

“Se equivocó el gobierno actual. Kast y Quiroz se equivocaron. No puedes hacer eso. La realidad de la gente es que vive sueldo a sueldo, mes a mes. ¿Cuántas personas no van a poder pagar el arriendo? Quizás lo saquen de su casa”, comentó.





“Con lo que se está haciendo acá es realmente agraviar al bolsillo de los chilenos, especialmente la clase media. Y un dato no menor. Más del 50% de la gente morosa del CAE es de centros de formación técnica e institutos profesionales”, agregó.

En ese sentido, Parisi argumentó que “hay que ayudar, ellos son los que mueven el motor de la clase media y de la clase media emergente”.

Parisi apuesta por “congelar la plata”

El excandidato presidencial del Partido de la Gente entregó una alternativa a la propuesta para recuperar los fondos de los deudores del Crédito Aval del Estado (CAE): Congelar el dinero y permitir que ante esa alerta se genere un sistema de regularización.

“ Lo que debió haber hecho acá era muy sencillo, congelar la plata . Tu congelo de plata inmediatamente te va a saltar la notificación en tu teléfono o en tu computador. Y al siguiente día tú vas a estar renegociando o repactando o bien regularizando tu deuda”, expuso.

Franco Parisi apuntó a que “el mensaje aquí no es que el gobierno quiere sacarte dos millones, ¿cuánto va a tener la gente en una cuenta corriente, la gente normal? Máximo tres millones de pesos, máximo cuatro millones de pesos”.

“Y todos los chilenos, ganan dos, ganes tres, ganes cinco, ya tienen toda la plata gastada. Nadie aquí le sobra la plata. Por lo tanto, ¿cuál había sido la medida correcta? Congelarte la plata para que tú regularices. De esa forma, tú al regularizar, ordenas el proceso. No puede ser que el 70% del CAE esté morosa”, manifestó.