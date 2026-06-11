Corte confirma que embargos de la TGR a deudores del CAE son legales

La TGR se refirió a una acusación de que “el CAE poseería una naturaleza civil y no tributaria”, indicando que están en pleno uso de sus funciones para embargar a quienes no hayan regularizado su situación.

En medio de numerosos casos de embargos o sustracción de dinero de cuentas bancarias asociadas a personas deudoras del Crédito Aval del Estado (CAE), y los recursos de protección que se han interpuesto en diferentes regiones, la Tesorería General de la República se refirió a esto, indicando que estarían “en plena legalidad”.

Esta declaración se dio en el contexto de una acusación contra la institución por actuar de forma ilegal mediante el uso de procedimientos del Código Tributario para los requerimientos de pago y ódenes de embargo.

Si bien el demandante expresó que el CAE poseería una naturaleza civil y no tributaria, el tribunal “ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas”.

“Una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario”, detalla la TGR.





Recordemos que en días anteriores comenzaron a realizarse los embargos sobre bienes raíces de deudores, con ingresos superior a los $3,5 millones, que no regularizaron su situación tras ser notificados.

Qué pasa con deudores que ganan menos de $3.5 millones y requisaron su dinero

El ministro de Haciendo, Jorge Quiroz, ha detallado que dichos embargos están indicados únicamente para personas con remuneraciones superiores a los $3.500.000.

Sin embargo, en caso de que a un deudor se le quite el dinero de su cuenta bancaria, y gane menos de esta cifra, la autoridad conversará con la Tesorería “para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta”.