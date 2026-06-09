“Toda mi plata”: Pollo Castillo sufrió millonario embargo por deuda del CAE y Otakin fue notificado por la TGR

En el programa Al Borde de Once Stream, el comediante reveló que su cuenta bancaria quedó en $0.

Pollo Castillo sufrió el embargo de todo su dinero por la deuda del Crédito con Aval de Estado (CAE) que saldaba tras estudiar la carrera universitaria Ingeniería Civil Industrial.

Así, el influencer reveló en el programa Al Borde de Once Stream que la Tesorería General de la República (TGR) dejó su cuenta bancaria en cero al retirar más de 20 millones de pesos.

Según Castillo, se dio cuenta del embargo cuando quiso transferir dinero. “ Yo dije ‘me hackearon o me robaron’, hasta que leo ‘embargo judicial’ . Toda mi plata que había juntado desde el año pasado estaba ahí”, contó el comediante.

Pero finalmente habían sido dos embargos: “Después de llamar a un abogado y a un contador, pensé en repactar el pago de lo que faltaba, que era un 50%. Pero me di cuenta que la plata que tenía ahorrada en dólares también me la quitaron“.





Al ser consultado por el conductor del programa, Rodrigo Gallina, si el monto final que la TGR retiró de su cuenta bancaria alcanzaba los 20 millones de pesos, Castillo respondió que fueron “más de 20 millones”.

“Me demoré un año más en sacar la carrera de Ingeniería Civil Industrial, entonces costó entre 40 y 45 millones, más la morosidad”, explicó. “Yo tenía toda la intención de pagar mi deuda, pero es tres veces el valor”.

Por su parte, Otakin, que se sumó al programa unos minutos más tarde, reveló que había sido notificado en su correo electrónico de una demanda de embargo por su deuda del CAE con el asunto “resolución de cobranza judicial”.

“Tuve CAE durante un año de carrera. Son como 2,6 millones de pesos que debo. Pretendo pagarlo con plata de un reality, pero si no me llega antes del 15 de julio, cagué”, explicó el influencer.