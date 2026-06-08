Quiroz dijo que “buscará solución” por embargos por CAE a personas que ganan menos de 3,5 millones

“Va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, declaró este lunes el ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este lunes los embargos que la Tesorería General de la República (TGR) está realizando a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Según explicó esta jornada, menos de 1.500 personas han enfrentado dicho proceso. “Una buena parte de esos son sueldos arriba de tres millones y medio de pesos al mes, de personas que, teniendo su ingreso, no se han acercado”, aseguró.

En ese sentido, aunque dio a entender que buena parte de los embargos se han aplicado a personas con remuneraciones superiores a los 3,5 millones de pesos, no confirmó que no existan embargados con ingresos inferiores a dicha cifra.





Por lo mismo, adelantó que “si hubiera gente por debajo de los tres millones y medio, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta“.

“Pero reiteramos que el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme; va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, subrayó, según consignó Radio Bío-Bío.

Continuó: “Todo aquel que quiera reprogramar va a poder reprogramar. Y de hecho, en el proyecto de la reconstrucción, se contempla un artículo especial para las reprogramaciones de las deudas de Tesorería”.