TGR dejó pasar plazo legal de cobranza: Justicia declara prescrita deuda de más de $30 mil millones a comercializadora

La justicia determinó que el Fisco perdió el derecho a exigir el millonario pago al dejar pasar el plazo legal de tres años sin realizar las gestiones de cobranza.

El Segundo Juzgado Civil de Rancagua falló a favor de la Comercializadora Cugat SpA y ordenó la prescripción de una deuda tributaria, la cual superaba los $30.200 millones.

La justicia determinó que el Fisco, a través de la Tesorería General de la República (TGR), perdió el derecho a exigir el millonario pago al dejar pasar el plazo legal de tres años sin realizar las gestiones de cobranza.

Según consignó el Diario Financiero, la resolución libera a la empresa de la deuda, la que arrastraba desde hace una década (entre septiembre de 2010 y enero de 2017).

Como no se realizaron las respectivas acciones legales contra esta irregularidad de la empresa por parte del Fisco, Cugat solicitó por vía judicial la extinción formal de estas obligaciones por el largo tiempo transcurrido para el cobro.





TGR “perdona” más de $30 mil millones

A través del fallo, el tribunal indicó que considerando la deuda neta original, reajustes, intereses y deudas acumuladas, el monto que quedó prescrito ascendía a $30.232.487.243.

En la resolución también se manifiesta que “el Fisco tenía el plazo de tres años contados desde que debía efectuarse el pago de dicha obligación para revalidar las deudas declaradas incobrables y ejercer su acción de cobro”.

Sin embargo, como Tesorería no ejerció las obligaciones de cobro, se determinó por parte de la justicia fallar a favor de la empresa y ordenar la prescripción de la millonaria deuda tributaria.