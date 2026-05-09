VIDEO | Otakín sufre descompensación en concierto: Debió ser retirado en brazos por los fans

Rodrigo Fernández, popularmente conocido como Otakín, sufrió una descompensación durante el concierto de Korn el pasado viernes en el Parque Estadio Nacional de Santiago.

Durante el repertorio de la banda de metal estadounidense, el apodado “anti-influencer” debió ser evacuado por el mismo público que se encontraba a su alrededor.

El momento fue captado por los mismos fans que lo reconocieron y compartieron el registro en sus cuentas de Instagram. En los videos también se puede ver cómo las personas lo animaban a continuar presenciando el show.





Otakin responde a la preocupación de sus seguidores por concierto de Korn

Luego de que se registrara su malestar producto de la presión que se generó entre los asistentes, el creador de contenido compartió una historia de Instagram actualizando su estado.

“Estoy bien. No hice nada, solo empecé a ver puntitos“, comenzó.

Finalmente, explicó que todo se debió a que “estaba muy apretado y fatigado, pero se disfrutó”.