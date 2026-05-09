Día de la madre 2026: Diez frases que puedes enviar si estás corto de inspiración

Restan solo horas para que se celebre el Día de la Madre en nuestro país. Una jornada especial para agradecer y entregar una muestra de amor a quienes nos dan la vida.

Este domingo 10 de mayo se celebra de manera oficial el Día de la Madre en Chile, y otros países que comparten la fecha a nivel mundial.

Regalos, desayunos, abrazos y palabras de gratitud son algunos de los gestos más repetidos y esperados en el marco de la celebración.

Es por eso que, si eres una persona de pocas palabras, o no tienes algo preparado, a continuación mostramos 10 recomendaciones de la inteligencia artificial para desear un feliz Día de la Madre.





10 frases recomendadas por la IA en el Día de la Madre