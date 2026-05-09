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Día de la madre 2026: Diez frases que puedes enviar si estás corto de inspiración

Restan solo horas para que se celebre el Día de la Madre en nuestro país. Una jornada especial para agradecer y entregar una muestra de amor a quienes nos dan la vida.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Este domingo 10 de mayo se celebra de manera oficial el Día de la Madre en Chile, y otros países que comparten la fecha a nivel mundial.

Regalos, desayunos, abrazos y palabras de gratitud son algunos de los gestos más repetidos y esperados en el marco de la celebración.

Es por eso que, si eres una persona de pocas palabras, o no tienes algo preparado, a continuación mostramos 10 recomendaciones de la inteligencia artificial para desear un feliz Día de la Madre.

10 frases recomendadas por la IA en el Día de la Madre

  • Gracias mamá, por estar siempre, incluso cuando nadie más entendía. Feliz Día de la Madre.
  • Mamá, eres el abrazo seguro después de los días difíciles. Te quiero infinito.
  • Por tus desvelos, tus consejos y tu amor sin medida: feliz día, mamá.
  • Eres la primera persona en la que pensé hoy. Gracias por todo, mamá.
  • Mamá, contigo aprendí que el amor verdadero se demuestra todos los días.
  • Feliz Día de la Madre a la mujer que siempre salva todo con un abrazo y una once.
  • Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba. Feliz día, mamá.
  • Mamita, tu cariño es ese lugar al que siempre quiero volver.
  • Entre retos, risas y conversaciones, hiciste nuestro hogar. Feliz día.
  • Mamá, no hay palabras suficientes para agradecer todo lo que haces por nosotros.
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