Día de la madre 2026: Diez frases que puedes enviar si estás corto de inspiración
Restan solo horas para que se celebre el Día de la Madre en nuestro país. Una jornada especial para agradecer y entregar una muestra de amor a quienes nos dan la vida.
Este domingo 10 de mayo se celebra de manera oficial el Día de la Madre en Chile, y otros países que comparten la fecha a nivel mundial.
Regalos, desayunos, abrazos y palabras de gratitud son algunos de los gestos más repetidos y esperados en el marco de la celebración.
Es por eso que, si eres una persona de pocas palabras, o no tienes algo preparado, a continuación mostramos 10 recomendaciones de la inteligencia artificial para desear un feliz Día de la Madre.
10 frases recomendadas por la IA en el Día de la Madre
- Gracias mamá, por estar siempre, incluso cuando nadie más entendía. Feliz Día de la Madre.
- Mamá, eres el abrazo seguro después de los días difíciles. Te quiero infinito.
- Por tus desvelos, tus consejos y tu amor sin medida: feliz día, mamá.
- Eres la primera persona en la que pensé hoy. Gracias por todo, mamá.
- Mamá, contigo aprendí que el amor verdadero se demuestra todos los días.
- Feliz Día de la Madre a la mujer que siempre salva todo con un abrazo y una once.
- Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba. Feliz día, mamá.
- Mamita, tu cariño es ese lugar al que siempre quiero volver.
- Entre retos, risas y conversaciones, hiciste nuestro hogar. Feliz día.
- Mamá, no hay palabras suficientes para agradecer todo lo que haces por nosotros.