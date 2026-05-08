Allison Göhler entregó este viernes un pronóstico del clima que acompañará el fin de semana de celebración del Día de la Madre en la capital. A continuación, todos los detalles.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este viernes un pronóstico actualizado de las temperaturas que se vienen para este fin de semana en la Región Metropolitana.

Según lo informado por la experta, este sábado y domingo se esperan las mañanas “más frías” del año, pero con tardes cálidas.

A continuación te detallamos cómo se moverá el clima este fin de semana del Día de la Madre.





Día de la Madre: Así será la temperatura en Santiago este Domingo

La Región Metropolitana tendrá un fin de semana con importantes cambios de temperatura.

De acuerdo a lo precisado por la meteoróloga, el sábado podría marcar “la mañana más fría del año en la capital“, puesto que se espera una mínima de 3º que podría llegar a 21º durante la tarde.

Sin embargo, para el Día de la Madre se anticipa una jornada mucho más cálida. Si bien la mañana seguirá siendo fría con una mínima de 4º, se espera que la máxima alcance los 27º.