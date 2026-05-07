¿Seguirá lloviendo? El drástico cambio de temperatura que espera Santiago para el Día de la Madre

Luego de las precipitaciones de las últimas horas muchos se preguntan cómo estará el clima este fin de semana del Día de la Madre. Revisa aquí todos los detalles de El Tiempo para los próximos días.

Las bajas temperaturas de las últimas horas trajo consigo unas precipitaciones inesperadas en la región Metropolitana, acercándonos cada vez a los típicos días de invierno.

Pero, ¿seguirá lloviendo? El sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile dio a conocer cómo estará el clima para los próximos días y a qué temperaturas nos enfrentaremos este fin de semana del Día de la Madre.





A continuación te dejamos el detalle de El Tiempo en la capital, incluido Colina, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

El Tiempo para los próximos días en la región Metropolitana

Jueves 7

Colina : Máximo 20°. Despejado variando a nublado.

: Máximo 20°. Despejado variando a nublado. Sector Centro de Santiago : Máximo 19°. Despejado variando a nublado.

: Máximo 19°. Despejado variando a nublado. Sector Norte de Santiago : Máximo 20°. Despejado variando a nublado.

: Máximo 20°. Despejado variando a nublado. Sector Oriente de Santiago : Máximo 19°. Despejado variando a nublado.

: Máximo 19°. Despejado variando a nublado. Sector Sur de Santiago : Máximo 18°. Despejado variando a nublado.

: Máximo 18°. Despejado variando a nublado. Sector Poniente de Santiago : Máximo 19°. Despejado variando a nublado.

: Máximo 19°. Despejado variando a nublado. Curacaví : Máximo 19°. Despejado variando a nublado.

: Máximo 19°. Despejado variando a nublado. Melipilla : Máximo 17°. Nublado variando a nubosidad parcial.

: Máximo 17°. Nublado variando a nubosidad parcial. San José de Maipo: Máximo 18°. Despejado variando a nublado.

Viernes 8

Colina : Mínimo 6° – Máximo 18°. Nublado variando a despejado.

: Mínimo 6° – Máximo 18°. Nublado variando a despejado. Sector Centro de Santiago : Mínimo 7° – Máximo 17°. Nublado variando a despejado.

: Mínimo 7° – Máximo 17°. Nublado variando a despejado. Sector Norte de Santiago : Mínimo 6° – Máximo 18°. Nublado variando a despejado.

: Mínimo 6° – Máximo 18°. Nublado variando a despejado. Sector Oriente de Santiago : Mínimo 8° – Máximo 17°. Nublado variando a despejado.

: Mínimo 8° – Máximo 17°. Nublado variando a despejado. Sector Sur de Santiago : Mínimo 6° – Máximo 16°. Nublado variando a despejado.

: Mínimo 6° – Máximo 16°. Nublado variando a despejado. Sector Poniente de Santiago: Mínimo 7° – Máximo 17°. Nublado variando a despejado.

Mínimo 7° – Máximo 17°. Nublado variando a despejado. Curacaví : Mínimo 6° – Máximo 16°. Nubosidad parcial variando a despejado.

: Mínimo 6° – Máximo 16°. Nubosidad parcial variando a despejado. Melipilla: Mínimo 7° – Máximo 15°. Nubosidad parcial variando a despejado.

Mínimo 7° – Máximo 15°. Nubosidad parcial variando a despejado. San José de Maipo: Mínimo 5° – Máximo 16°. Solo nubosidad.





Sábado 9

Colina : Mínimo 3° – Máximo 21°. Despejado todo el día.

: Mínimo 3° – Máximo 21°. Despejado todo el día. Sector Centro de Santiago : Mínimo 4° – Máximo 20°. Despejado todo el día.

: Mínimo 4° – Máximo 20°. Despejado todo el día. Sector Norte de Santiago : Mínimo 3° – Máximo 21°. Despejado todo el día.

: Mínimo 3° – Máximo 21°. Despejado todo el día. Sector Oriente de Santiago : Mínimo 5° – Máximo 20°. Despejado todo el día.

: Mínimo 5° – Máximo 20°. Despejado todo el día. Sector Sur de Santiago : Mínimo 3° – Máximo 19°. Despejado todo el día.

: Mínimo 3° – Máximo 19°. Despejado todo el día. Sector Poniente de Santiago : Mínimo 4° – Máximo 20°. Nublado variando a despejado.

: Mínimo 4° – Máximo 20°. Nublado variando a despejado. Curacaví : Mínimo 4° – Máximo 19°. Nubosidad parcial variando a despejado.

: Mínimo 4° – Máximo 19°. Nubosidad parcial variando a despejado. Melipilla : Mínimo 5° – Máximo 18°. Nubosidad variando a despejado.

: Mínimo 5° – Máximo 18°. Nubosidad variando a despejado. San José de Maipo: Mínimo 3° – Máximo 18°. Despejado todo el día.

Domingo 10