Silvestre Valenzuela ya había robado todas las miradas cuando desfiló a fines de 2025 en la alfombra roja de los premios Martín Fierro junto a su madre, la actriz Juana Viale.

Silvestre Valenzuela, el hijo de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale, dejó a nadie indiferente este jueves al incursionar en el mundo de la moda al dar su primer paso como modelo.

Según compartió en sus historias de Instagram, el joven se lució con distintas poses durante una sesión de fotos al aire libre por las calles de Buenos Aires

En las imágenes se aprecia que Valenzuela lucía una chaqueta de estampado abstracto en tonos rojo, negro, blanco y azul, con un diseño que combinaba líneas y manchas irregulares. Esto, acompañado con una seria expresión facial.





Además de las llamativas prendas y de su debut para una marca de ropa juvenil, lo que captó la atención del público también fueron las semejanzas físicas con su padre.

Si bien es su primera vez en el modelaje, el adolescente de 17 años ya había robado todas las miradas en la gala de los Martín Fierro a fines de 2025, cuando acompañó a su madre en la alfombra roja.

Silvestre, vale recordar, es el mayor de los hijos de la relación entre Viale y Valenzuela, quienes también son padres de Alí, de 13 años. Completan la familia su hermana mayor, Ámbar de Benedictis, y su hermana menor, Anka, hija del chileno con María Gracia Omegna.

Mira los registros a continuación: