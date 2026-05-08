“Tuve un chiste de metro y medio”: Yamila Reyna repasó a Américo con ácida intervención en programa

La actriz estuvo invitada a “El Leit de Ruperto” y lanzó un comentario alusivo a su relación con el cantante, la que terminó de forma abrupta en febrero pasado.

Yamila Reyna apuntó contra Américo con una respuesta alusiva a su relación en el más reciente capítulo de El Club de la Comedia.

La actriz reapareció en televisión para participar en el programa de humor de Chilevisión tras su mediático quiebre con el cantante.

Todo inició con un chiste en la sección de “El Leit de Ruperto”, donde ella habló de su carrera como standupera y comediante.





Ante esa intervención, Ruperto la invitó a que contara uno de sus chistes, pero ella aclaró que no son parte de su repertorio.

Eso sí, no perdió oportunidad para lanzar una indirecta sobre su relación con el intérprete.

“Ruperto, yo soy standupera, no cuento chistes… Tuve un chiste como de metro y medio más o menos“, lanzó entre risas.

El quiebre de Yamila Reyna y Américo

Yamila Reyna y Américo terminaron su relación de forma abrupta en febrero de este año, luego de un problema que comenzó tras la participación de ambos en el Festival de Empedrado.

Posteriormente protagonizaron un escándalo en una estación de servicio cuando iban de regreso a Santiago, instancia en la que habrían tenido una discusión que habría puesto fin al compromiso matrimonial.

Luego de ese episodio, la actriz presentó una denuncia formal por violencia intrafamiliar contra el artista