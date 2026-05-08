Nuevo hallazgo remece investigación por caso María Ercira: Prueba clave apuntaría a cuidador del fundo

A casi dos años de la desaparición en el fundo Las Tórtolas de Limache, nuevas diligencias de la PDI y la Fiscalía revelaron antecedentes que abrieron otra arista en la indagatoria.

A pocos días de que se cumplan dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 87 años cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas de Limache, nuevas diligencias abrieron otra arista en la investigación.

Según reveló La Tercera, funcionarios de la PDI encontraron una “pequeña mancha rojiza” al interior de la cabaña del cuidador del recinto, Jacinto Ayala, la que tras ser sometida a pruebas dio “positivo para sangre humana” .

El hallazgo clave en caso de María Ercira Contreras

El hallazgo se produjo el pasado 28 de enero, cuando un equipo especializado de la PDI revisó cinco inmuebles y un vehículo al interior del fundo.

De acuerdo al informe policial, “se encontró una mancha, a la cual se aplicó la prueba inmunocromatográfica para la detección de sangre de origen humano (…), la cual arrojó positivo para sangre humana”.

La muestra fue encontrada en “un mesón artesanal de madera de color blanco de la cocina” de la cabaña utilizada por Ayala.

Tras ello, detectives realizaron un hisopado bucal al trabajador y actualmente esperan los resultados para determinar a quién pertenece la sangre encontrada.

En paralelo, desde el fundo Las Tórtolas aseguraron que la muestra es “ínfima” y que “resulta imposible establecer identidad, sexo, antigüedad o vinculación con alguien”. Además, afirmaron que “no existe ningún antecedente que relacione a nuestro personal con el caso”.





Nuevos testimonios en la investigación

La investigación también sumó nuevos testimonios. El sargento segundo Miguel Ángel Herrera, uno de los primeros carabineros en participar en la búsqueda, declaró que le “llamó la atención la actitud pasiva y de tranquilidad de los familiares” durante el operativo.

En tanto, la garzona Valentina Urzúa relató que la mujer “se encontraba abstraída de la realidad, como que ella estaba ahí físicamente, pero su mente no ”, recordando además que confundió un ceviche con “su jugo de frambuesa”.

Otro de los puntos revisados por la Fiscalía son las cámaras de seguridad del recinto. Luis Cuevas, técnico encargado del sistema, aseguró que la cámara orientada hacia los estacionamientos “tenía una falla” y “se iba a negro”, agregando que las grabaciones se sobrescribían cada siete días.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, criticó el avance de las diligencias y sostuvo que “no queríamos encontrarnos con resultados como los que hemos recibido hasta ahora”, apuntando a que varias pericias “se están haciendo (…) dos años después de la fecha oportuna”. “La sensación de la familia es desazón y desesperanza”, cerró.