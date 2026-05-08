Tránsito cortado en la Alameda por incendio que afecta a local cercano al Metro Unión Latinoamericana

14 compañías de Bomberos se encuentran trabajando en el control de las llamas y la emergencia obligó a suspender el tránsito al poniente y desviar los vehículos.

Un gran incendio en una comercializadora cercana a la estación de Metro Unión Latinoamericana obligó a suspender el tránsito en un tramo de la Alameda.

Le trata de un local comercial que sería una importadora de productos de origen chino, la cual está ubicada acá en la intersección de calle Libertad con Alameda.

Al menos 14 compañías de Bomberos y 50 voluntarios se encuentran trabajando en el combate del fuego.





Debido a la emergencia se tuvo que cortar el tránsito y desviar los vehículos que circulaban al poniente y se llamó a utilizar vías alternativas.

Tránsito cortado en Alameda por incendio

Desde Transporte Informa detallaron que hay restricción de pistas de buses en Alameda en dirección al poniente debido a la emergencia.

La interrumpción entre avenida Ricardo Cumming al norte y avenida España al sur debido al trabajo de equipos de emergencia en el lugar.