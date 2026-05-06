Alerta en Pitrufquén: Gigantesco incendio consume mall chino y amenaza casas colindantes

El siniestro, que comenzó en las primeras horas de la jornada, ha escalado rápidamente debido a la alta carga de material combustible e inflamable al interior del local.

Una emergencia de grandes proporciones se registra desde la mañana de este miércoles en la comuna de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, producto de un voraz incendio.

Las llamas afectaron a un recinto comercial –específicamente, un mall chino- ubicado en el Camino a Toltén , en el sector poniente de la ciudad, movilizando a múltiples unidades de emergencia.

El siniestro, que comenzó en las primeras horas de la jornada, ha escalado rápidamente debido a la alta carga de material combustible e inflamable al interior del local.





La mayor preocupación de los equipos de respuesta es la cercanía de viviendas colindantes, las cuales se encuentran bajo amenaza directa por la intensidad de las llamas y la radiación térmica.

Ante la magnitud del evento, se procedió a activar la Segunda Alarma de Incendio, lo que permitió centralizar los esfuerzos y recursos en la contención del fuego.

A través de redes sociales, vecinos han compartido registros de la densa columna de humo que es vista desde distintos puntos de la ciudad.