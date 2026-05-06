Juan Vallejos Croquevielle anunció su retiro con duros descargos en redes: “La verdad no doy más”

El periodista y analista político, quien publicó un libro de crónicas tras reportear la guerra en Ucrania, dio a conocer el término de un proyecto de entrevistas al no conseguir auspiciadores.

El periodista Juan Vallejos Croquevielle sorprendió esta semana al anunciar su retiro de las redes sociales y de los medios de comunicación tras seis años dedicado al análisis político.

El creador de contenido dio a conocer la decisión a través de Instagram, donde también informó el término de su programa de entrevistas Discrepemos por la falta de auspiciadores.

“Quedan dos entrevistas más para Discrepemos y dejaré hasta ahí el proyecto”, explicó, argumentando que “es insostenible y no tengo con qué más producirlo, y de likes no se vive”.





Mediante un video, Vallejos profundizó en su decisión al asegurar que “no recibí ni un peso del gobierno anterior ni del actual; nunca me auspiciaron empresas, ni grandes marcas, ni nada, solo pequeñas pymes, muy pocas veces, que le agradezco”, aclaró.

“Este estilo de hacer periodismo, que fue por lo menos el que a mí me enseñaron en la ‘U’ (Diego Portales), que era buscar la imparcialidad, ya no es rentable en este país”, afirmó.

El descargo de Juan Vallejos: “Me cansé lo suficiente”

Sobre lo que hoy es rentable aseguró que es el “periodismo de trincheras, donde lo único que ganas es ataques, hate y amenazas”, Asimismo, sinceró que su salud mental también influyó en la medida.

“Quizá es solo un break largo, quizá me dedico a otra cosa”, planteó. Sin embargo, al finalizar sus declaraciones reiteró: “Uno se cansa, creo que ya me cansé lo suficiente; y la verdad no doy más ”.