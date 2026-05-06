Nueva baja en el Gobierno: Renuncia Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta y suben a 20 las salidas

La Secretaría de Estado señaló en un comunicado que la dimisión de Camila Alonso responde a “motivos personales” y que se hará efectiva a partir de esta jornada.

El Ministerio de Bienes Nacionales confirmó la tarde de este miércoles la renuncia de Camila Alonso Klaric, quien ejercía como seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta.

A través de un escueto comunicado, la secretaría de Estado señaló que la dimisión responde a “motivos personales” y que se hará efectiva a partir de esta jornada.

La ahora exfuncionaria es abogada de la Universidad de Antofagasta y, con su renuncia, obligará al Gobierno a levantar un nuevo proceso para encontrar a su reemplazo.





De acuerdo con el medio regional SoyAnfogasta, Contraloría habría recibido una denuncia que apunta a eventuales faltas a la probidad, pues Alonso mantendría una deuda con el fisco asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Según antecedentes del sitio, la supuesta denuncia ingresó al sistema del organismo fiscalizador el 30 de marzo y fue acogida a tramitación el pasado sábado 2 de abril.

Con esto, ya son 20 las bajas de seremis desde que asumió el presidente José Antonio Kast: La anterior fue de Diego Muñoz el pasado 30 de abril, también seremi de Bienes Nacionales pero de la región de Tarapacá.