Amigas de la joven, que mantuvieron conversaciones con ella hasta el día en que se le perdió el rastro, expusieron sus teorías sobre qué pudo haberle pasado y apuntan a que pudo haber escuchado “algo que no tenía que escuchar”.

A inicios de marzo se realizó el hallazgo del cadáver de una mujer maniatado al interior de una caja frente a la casa de la alcaldesa Karina Delfino, en Quinta Normal.

La mujer fue identificada como Sara Saavedra, tenía 26 años y era madre de un hijo de ocho años y vivía en la Villa Esperanza, de la comuna de Maipú.

Un reportaje A Fondo de CHV Noticias accedió a chats exclusivos, los que dan cuenta de las últimas horas de vida de la joven e indicios de quién podría ser el culpable de tan macabro crimen.

Según contaron sus amigas, lo último que supieron de ella es que estuvo con un cliente en un motel de la zona norte de Santiago, actividad que realizaba con regularidad.

“Muchas niñas, aparte de la Sara, vendían su cuerpo de chica porque no tenían el apoyo en sus casas como para salir adelante. Entonces no es como algo de que la pura Sara lo hizo o lo hizo porque se lo buscó. No, era porque ella creció viendo eso“, expuso Javiera Rojas.

Hipótesis sobre el asesinato

Según detalló la fiscal Camila Palma, de la Fiscalía Metropolitana centro norte, al momento de ser encontrada la joven tenía una data de muerte de aproximadamente una semana.

Sobre las hipótesis del caso, la fiscal detalló que “se están siguiendo distintas líneas investigativas. Pero como les refería en un principio. La investigación se encuentra reservada con el objeto de que sea eficaz. Y que podamos tener el resultado respecto de la misma”.

Sin embargo, sus amigas apuntan a eventuales problemas que pudo haber tenido en esa última salida, aunque aseguran que nunca antes tuvo problemas con sus clientes.

“ Yo creo que ella estuvo con el cliente, escuchó algo que no tenía que escuchar , vio algo que no tenía que ver y tuvieron que desaparecerla, en realidad”, contó una amiga que habló con ella antes de su desaparición.

Revelación de chats

Mensajes y conversaciones que tuvo Sara Saavedra con amigas dan indicios de lo que estuvo haciendo en sus últimas horas de vida y lo que pudo haber causado su muerte a finales de febrero.

En un chat que mantuvo con una cercana, se conoció que la joven estuvo con un cliente en la zona norte de Santiago. Todo indica que se conocían previamente, razón por la que posteriormente la habían invitado a comer.

Otro hecho llamó a atención de sus cercanos, ya que el día en que se le perdió el rastro Sara hico una a errática ida a un supermercado del sector, acción a la que todavía no le encuentran explicación.

“La Sara sale a hacer un servicio. Ella nos comenta que estaba esperando que le fueran a dejar algo. No que. Después la Sara nos comenta a nosotras que ella ya venía en el Uber”, comentó otra amiga.

Las dudas se acrecentaron tras otra conversación en la que “le pusimos amiga, ¿está ahí con tu hijo? Y ella nos pone ‘no, no’. Y después pone de nuevo que se le iba a pagar el celular. Y para nosotros igual fue extraño porque se supone que el celular lo estaba cargando y todo”.

“Yo tengo mensajes donde le hablo el 5, el 6, el 7, hasta el 8 que le dejaron llegar los mensajes, que fue el domingo. Porque hasta el sábado a ella le llegaban los mensajes“, agregó.