Fonasa en alerta por niños internados tras ingerir imanes por reto de TikTok: Estos son los riesgos

El doctor Allan Mix, jefe de la Unidad de Urgencias del Hospital del Salvador, indicó que hay varios niños y adolescentes en Chile que han debido ser operados por esta causa.

Fonasa levantó la alerta este miércoles por un reto viral de TikTok que podría tener graves consecuencias y terminar en cirugías o secuelas de por vida.

Se trata de un desafío que consiste en ingerir imanes y que representa un alto riesgo para la salud: estos objetos pueden generar perforaciones en el intestino, con consecuencias potencialmente irreversibles.

El doctor Allan Mix, jefe de la Unidad de Urgencias del Hospital del Salvador, señaló en un video difundido en las redes sociales del organismo que la práctica de tragar imanes puede terminar en cirugías de urgencia.





“En los últimos meses hemos visto un aumento preocupante de casos de niños y de adolescentes que han ingerido imanes intentando imitar retos virales”, alertó.

Según explicó, “cuando una persona traga imanes, estos pueden atraerse en el intestino provocando obstrucciones, lesiones graves en los tejidos, perforaciones intestinales, peritonitis e incluso la muerte”.

“Lamentablemente, ya hay varios niños y adolescentes en Chile que han tenido que ser operados por esta causa“, informó. “Los retos en redes sociales no son un juego, el desafío es detenerlo”.