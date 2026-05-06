A través de decreto: Gobierno interviene el Mepco para evitar nueva alza de combustibles

El Diario Oficial ya publicó el decreto del Ministerio de Hacienda, sin embargo habrá que esperar el informe de la ENAP para conocer la variación del valor de los combustibles.

Tras las recientes alzas de los combustibles, el Ministerio de Hacienda publicó un decreto en el que se actualizó la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

La medida fue oficializada en el Diario Oficial, donde se establecieron valores negativos para todos los combustibles, lo que reduce la carga tributaria final.

Para saber cuánto bajarían los precios hay esperar el detalle que se desprenda del informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que se publica la tarde de este miércoles.





¿Cuándo bajará la bencina?

La disminución en el precio de las bencinas se concretará a partir de este jueves 7 de mayo .

En el caso de la gasolina de 93 octanos, el impuesto específico se fijó en 4,9502 UTM por metro cúbico, mientras que para la gasolina de 97 octanos quedó en 5,0023 UTM por metro cúbico.

En tanto para el petróleo diésel, el impuesto se fijó en 1,4905 UTM por metro cúbico.

Por otra parte, el gas licuado de petróleo se determinó en 0,7593 y el gas natural comprimido de uso vehicular en 0,9565 por metro cúbico.