¿Se viene otro aumento? Jorge Quiroz pone en duda nueva alza de los combustibles pese a proyección de expertos

El precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos podría aumentar por tercera vez consecutiva tras la modificación al Mepco. Expertos adelantan que podría subir $35 pesos por litro.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso en duda que bencinas sufran una nueva alza, pese a lo proyectado por expertos para esta primera semana de mayo.

La estimación preveé que el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de aproximadamente 35 pesos por litro .

Esta sería la tercera alza consecutiva en el aumento de los precios de los combustibles tras el ajuste que se le hizo al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).





Cabe recordar que en marzo, en un contexto de guerra en el Medio Oriente, el gobierno confirmó, el gobierno confirmó un aumento en el precio de las bencinas y combustibles, lo que se tradujo en un alza histórica de $370 por litro en la gasolina y de $580 en el diésel.

¿Subirá la bencina esta semana?

Las proyecciones de los expertos surgieron tomando en cuenta que el precio del petróleo ha llegado a su nivel más alto en cuatro años, superando los US$110 por barril debido a tensiones en Medio Oriente.

El posible alza se atribuye a la volatilidad en el precio internacional del petróleo y al aumento del valor del dólar en Chile.

Instituciones como el Observatorio del Contexto Económico de la UDP (OCEC-UDP) sostienen que el alza es inminente para la semana del 7 de mayo y se estima que la gasolina debería subir $25 y los $35 pesos a partir de este jueves.



Juan Ortiz, economista sénior del OCEC-UDP, adelantó que estimamos un alza del precio de las bencinas en torno a $35 por litro y una caída acotada en el caso del diésel, en torno a unos $10 por litro”.

En tanto que Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD, espera que las gasolinas suban unos $35 o $36 por litro, debido a la inestabilidad del conflicto bélico, según consignó Emol.

Quiroz pone en duda nueva alza de bencinas

En declaraciones que dio en el programa Estado Nacional, el secretario de Estado declaró que no es seguro que el precio de las bencinas sufra un nuevo aumento.

“¿Quién le dijo que van a volver a subir?” , señaló Quiroz ante la consulta.

“Veamos cómo les va a los expertos. Pero no lo dé por seguro. Hay una fórmula, hay una ley. En Chile, yo no sé por qué, se ha perdido en algún minuto esta como tranquilidad, hay mucha estridencia, cualquier experto opina, tranquila, vamos a ver cómo va”, agregó.