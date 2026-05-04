“No le caí bien”: Loreto Aravena reveló cómo fue el primer encuentro con su suegro Andrónico Luksic

La actriz entregó detalles de la relación con la familia de su pareja, el actual alcalde de Huechuraba, Max Luksic, especialmente con su suegro. “Al principio no tuvo la mejor impresión de mí”, señaló.

La actriz Loreto Aravena sorprendió al entregar detalles inéditos de su vida personal, incluyendo su relación con la familia de su pareja, el actual alcalde de Huechuraba, Max Luksic.

En conversación con el podcast Somos Rentables, la intérprete abordó por primera vez cómo fue su primer encuentro con su suegro, el empresario Andrónico Luksic, reconociendo que el inicio no fue sencillo.

“Al principio no tuvo la mejor impresión de mí”, relató Aravena, quien explicó que su personalidad directa habría influido en ese primer acercamiento.

“Se tiró unos comentarios, me acuerdo la primera vez. Dijo que era un poco comunista, básicamente “, recordó entre risas.





Loreto Aravena y la relación su suegro

Pese a ese complejo inicio, la actriz aseguró que con el tiempo el vínculo fue mejorando. Según explicó, las conversaciones comenzaron a fluir de manera más natural, dando paso a una relación marcada por el cariño y la cercanía.

“Cada vez las conversaciones han sido más interesantes, más amenas y hay mucho cariño”, comentó, destacando que logró ver una faceta más cercana del empresario.

Aravena también valoró la acogida que ha tenido dentro de la familia de su pareja, con quien mantiene una relación desde 2017.

“Han sido muy acogedores y muy preocupados también. Igual es difícil, porque claro, uno viene de un lado, ellos vienen de otro, pero son gente de verdad muy linda, así como muy buena”, concluyó.