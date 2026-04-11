Max Luksic reaccionó al anuncio de acciones legales de 31 Minutos y espera que se resuelva el “malentendido”

“Esperamos que entre Grupo Inser, Rodrigo Salinas y 31 minutos puedan arreglar este malentendido que lamentamos mucho”, expresó el alcalde de Huechuraba.

El alcalde de Huechuraba, Max Luksic, reaccionó a la controversia generada por un video que publicó el municipio en Instagran donde aparecieron dos personajes de 31 Minutos sin contar con la autorización de la marca.

Según declaró este sábado, el jefe comunal fue invitado por el Grupo Inser para aparecer en el registro junto a los títeres, en el marco de una campaña de educación ambiental.

“El Grupo Inser nos pidió lanzar su campaña de educación ambiental en Huechuraba”, dijo a The Clinic. “En este contexto, ellos contrataron a Rodrigo Salinas, y nos pidieron hacer una interacción con “Juanín”.

Continuó y explicó que accedió porque “nos pareció una buena manera de difundir una iniciativa ambiental que los vecinos agradecen y han pedido mucho”.

Para finalizar, señaló al medio antes citado: “Esperamos que entre Grupo Inser, Rodrigo Salinas y 31 minutos puedan arreglar este malentendido que lamentamos mucho”.





Las acciones legales de 31 Minutos

Mediante un comentario en la misma publicación, 31 Minutos se pronunció al anunciar acciones legales contra quienes resulten responsables por violación de derechos de propiedad intelectual y comercial.

“No hemos sido contactados por la municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña”, partieron expresando.

Y luego agregaron: “Como consecuencia de la violación de los derechos de propiedad intelectual y comercial de APLAPLAC y nuestra marca 31 Minutos, nos vemos obligados a iniciar acciones legales contra quienes han infringido dichos derechos”.