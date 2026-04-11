“Tan fea y mal hecha”: 31 Minutos anunció acciones legales por campaña de municipio de Huechuraba

La marca llevará ante la justicia a la municipalidad, que está a cargo del alcalde Max Luksic, por violación de derechos de propiedad intelectual y comercial.

La marca 31 Minutos sorprendió al anunciar acciones legales contra la municipalidad de Huechuraba por violación de derechos de propiedad intelectual y comercial luego de la publicación de un video en Instagram.

En el registro, publicado en la cuenta oficial del municipio, aparece el alcalde Max Luksic conversando sobre reciclaje y educación ambiental con el títere de “Juanín”.

Más adelante, en el mismo clip, aparece el personaje de “Mario Hugo”. Tanto este como el personaje nombrado anteriormente fueron interpretados en el lugar por Rodrigo Salinas, integrante de la agrupación musical.

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Los descargos de 31 Minutos tras campaña

“No hemos sido contactados por la Municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña“, advirtió 31 Minutos a través de un comentario en el mismo post.

Continuaron: “Como consecuencia de la violación de los derechos de propiedad intelectual y comercial de APLAPLAC y nuestra marca 31 Minutos, nos vemos obligados a iniciar acciones legales contra quienes han infringido dichos derechos”.

Pedro Peirano, uno de los creadores de la serie y banda musical, se sumó al alegato al publicar: “Esta campaña tan fea y mal hecha es todo lo contrario a la calidad y respeto al público que siempre hemos tenido”.

Luksic, por su parte, luego de la actividad compartió una fotografía con Salinas, a quien agradeció por “acompañarnos en esta jornada de educación medioambiental para nuestros vecinos”.