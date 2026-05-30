Es oficial: Comienzan preparativos para monumento a Sebastián Piñera frente a La Moneda

Ahora se llevará a cabo un concurso público para definir el diseño del monumento y el lugar exacto en el que se ubicará.

Este sábado se confirmó en el Diario Oficial que se ha autorizado a instalar un monumento en memoria al expresidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique, frente a La Moneda, en la Plaza de la Ciudadanía.

Esta iniciativa surgió tras la moción presentada en el mes de abril por los senadores Luciano Cruz-Coke y Matías Walker junto a los entonces senadores José García Ruminot, Luz Ebensperger y José Miguel Insulza.

Monumento al expresidente Piñera

De acuerdo con lo anunciado por el Diario Oficial, el monumento al ex Mandatario, será financiado “mediante colectas públicas, donaciones y aportes privados, descartando el uso de recursos fiscales para su construcción”.





Asimismo, para llevar a cabo el proyecto, se creará una comisión especial ad honorem que estará encargada de toda la producción que conlleva hacer e instalar la estatua.

Este grupo a cargo estará construido por un representante de la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique, el rector de la Pontificia Universidad Católica, dos diputados, dos senadores, el alcalde de Santiago y dos exministros o exsubsecretarios vinculados a las administraciones del exmandatario.

Estas personas serán las encargadas de crear un concurso público para definir el diseño del monumento. Además, deberán escoger el lugar exacto donde irá la obra y administrar el dinero recaudado para llevarla a cabo.