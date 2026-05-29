VIDEO | Turista que nadó en la Fontana di Trevi para refrescarse hizo estallar las redes sociales

Un guardia exigió a la mujer retirarse del monumento y según reportaron medios locales, ella le suplicó que no la multaran.

Una turista de nacionalidad paraguaya protagonizó un polémico momento que hizo arder las redes. La mujer ingresó a la histórica Fontana di Trevi para refrescarse en medio de la ola de calor que afecta a Italia.

El incidente fue registrado por un usuario que publicó el video que rápidamente se viralizó. En él, la muestra nadando al interior de la fuente mientras su acompañante la grababa, a pesar de estar prohibido.

En ese instante, un trabajador del lugar le exigió retirarse, pues incumplió las normas de conservación. Según reportaron medios italianos, la turista incluso habría evadido los controles de acceso inicialmente.





Además, “ suplicó a los guardias de seguridad que la multaran y se alejó rápidamente del monumento romano”, informó EFE.

Aparte del video viralizado por otro visitante de la Fontana di Trevi, la mujer publicó su propio registro burlándose de la situación. En él escribió: “Policía: ‘¿Te das cuenta que te acabas de tirar al monumento más famoso del mundo?’ Yo: ‘Por eso mismo’“.

Para garantizar el cumplimiento de las normas de conservación del monumento, las autoridades de Roma ya han implementado algunas medidas, como el control de acceso con un máximo de 400 personas en simultáneo.

Revisa el video de la turista que nadó en la Fontana di Trevi acá