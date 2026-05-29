Nuevo copamiento policial se desarrolla en la Alameda con masivos patrullajes y fiscalización

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau será quien presente este operativo de manera oficial desde La Moneda.

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) realizarán un nuevo copamiento policial en el centro de Santiago, durante la noche de este viernes, que contempla patrullajes y fiscalización por parte de su personal.

Este procedimiento fue denominado por las autoridades como Ronda Impacto y se desarrollará a lo largo de todo el país. Más de seis mil policías se desplegarán en las 16 regiones.

En la capital, el copamiento abordará el eje Alameda, el eje Cal y Canto y el sector de Plaza de Armas.





El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó este operativo de manera oficial desde La Moneda: “Conjunto, fiscalizado y coordinado para darle tranquilidad a la población”.

“Estos son nuestros planes. Efectividad, trabajo, con inteligencia y resultados. Mañana rendiremos cuenta de cuántos detenidos habrán por órdenes pendientes y por flagrancia”, anunció el secretario de Estado.